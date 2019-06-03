شكرا لقرائتكم مرصد حوطة سدير يستعد لتحري هلال شوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-03 مرصد حوطة سدير يستعد لتحري هلال شوال متابعات الخليج 365 - الرياض استعدت وحدة الرصد بمرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير لرصد هلال شهر شوال في الموقع الخاص بها . Advertisements يُذكر أن المحكمة العليا كانت قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرصد حوطة سدير يستعد لتحري هلال شوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.