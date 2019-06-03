شكرا لقرائتكم فيديو.. هذا ما قاله الرائي الخضيري عن تحري هلال شوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-03 فيديو.. هذا ما قاله الرائي الخضيري عن تحري هلال شوال متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكّد الرائي عبدالله الخضيري أن المحكمة العليا هي الجهة المنوطة بإعلان بداية شهر شوال، وأن دور المرصد في جامعة المجمعة هو تحري هلال الشهر فقط.

وقال الخضيري إذا تمت الرؤية نذهب إلى المحكمة العليا لضبط شهادتنا وفقًا للأنظمة المتبعة.

وتابع : مهمتنا رصد الهلال فقط.

وأضاف نعتمد على الأجهزة الحديثة ذات التقنية العالية إضافة إلى رؤية العين المجردة.

وتابع أن المرصد يرصد بداية الشهور الهجرية على مدى العام.









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