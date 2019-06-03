لجان الترائي تحسم الجدل حول هلال شوال

2019-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

حالة من الجدل ظهرت خلال الساعات الأخيرة بين عدد من خبراء الفلك والمهتمين برصد الأهلة والترائي حول إمكانية رصد هلال شهر شوال الليلة.

ويرى عدد من خبراء الفلك أنه لن يكون بالإمكان رؤية هلال شوال الليلة؛ لأن الاقتران المركزي بين القمر والشمس والأرض تمّ الساعة الواحدة بعد الظهر ما يعني أن غروب القمر سيتم بعد غروب الشمس بدقائق معدودة ما يعني صعوبة رصد الهلال.

وقال بعض المترائين إن الأحوال الجوية التي تشهدها عدة مناطق من المملكة اليوم سوف تزيد من صعوبة رصد هلال شوال.

وعلى الجانب الآخر يرى عدد من خبراء الفلك من بينهم الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي للفلك والرائي عبدالله الخضيري أن رؤية هلال شوال الليلة ممكنة مؤكدين أن العبرة ليست في وقت مكوث الهلال ولكن في عرض القمر.

وأخذت لجان تحري هلال شوال الرسمية أماكنها عصر اليوم الاثنين 29 رمضان، في 10 مواقع في المملكة لاستطلاع هلال عيد الفطر.

وفي وقت سابق أكد الفلكي ملهم هندي أنه تمّت ولادة هلال شهر شوال بعد ظهر اليوم، لكن هذه الولادة لا تعني دخول الشهر شرعيًا.

وقال ملهم هندي : عند الساعة ١:٠٢ من مساء اليوم الاثنين 29 رمضان، وُلد هلال العيد ولادة فلكية وانتهى القمر من دورة اقترانية كاملة حول الأرض.

وكانت المحكمة العليا دعت إلى تحري هلال شوال اليوم الإثنين حيث بدأت المراصد الفلكية العشر في الاستعداد لهذا الأمر مبكرًا.

يُذكر أن المراصد المعتمدة في المملكة هي:

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– حوطة سدير

– تمير

– شقراء

– مكة

– المدينة

– الرياض

– الظهران

– القصيم

– حائل

– تبوك

والمعروف أن 4 دول حتى الآن أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شوال فيها وهي ماليزيا وإندونيسيا وأستراليا واليابان.