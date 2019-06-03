شكرا لقرائتكم ضبط مصنع للخمور بعد تنسيق بين الهيئة وشرطة الجموم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-03 ضبط مصنع للخمور بعد تنسيق بين الهيئة وشرطة الجموم متابعات الخليج 365 - الجموم Advertisements أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الجموم وشرطة المحافظة عن ضبط وإتلاف مصنع للخمور في إحدى ضواحي المحافظة.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مصنع للخمور بعد تنسيق بين الهيئة وشرطة الجموم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.