عوالق غبار على سدير تجعل الترائي أكثر صعوبة

2019-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

زحفت موجة من عوالق الغبار والسُّحب المتفرقة باتجاه حوطة سدير حيث مرصد جامعة المجمعة الأمر الذي قد يزيد من صعوبة رؤية هلال شوال الليلة.

وقال نواف العنزي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء أن سماء سدير فيها بعض السحب وعوالق الغبار الآن وهذا سيجعل الترائي أكثر صعوبة.

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وكانت وحدات الرصد في مراصد المملكة قد أعلنت استعدادها اليوم لرصد هلال شهر شوال تلبية لدعوة المحكمة العليا.

يُذكر أن المحكمة العليا كانت قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

والمعروف أن حوطة سدير هي مدينة تقع في محافظة المجمعة، وتتبع لمنطقة الرياض.

تبعد حوطة سدير عن محافظة المجمعة بمسافة تقارب 50 كم وتقع في وسط وادي سدير الذي يزيد طوله عن 40كم تقريبًا وهي مدينة تجارية بحكم وقوعها وسط مدن وقرى منها روضة سدير وجلاجل وعودة سدير وهجر منطقة سدير.