- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم عوالق غبار على سدير تجعل الترائي أكثر صعوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عوالق غبار على سدير تجعل الترائي أكثر صعوبة
متابعات الخليج 365 - الرياض
زحفت موجة من عوالق الغبار والسُّحب المتفرقة باتجاه حوطة سدير حيث مرصد جامعة المجمعة الأمر الذي قد يزيد من صعوبة رؤية هلال شوال الليلة.
وقال نواف العنزي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء أن سماء سدير فيها بعض السحب وعوالق الغبار الآن وهذا سيجعل الترائي أكثر صعوبة.
وكانت وحدات الرصد في مراصد المملكة قد أعلنت استعدادها اليوم لرصد هلال شهر شوال تلبية لدعوة المحكمة العليا.
يُذكر أن المحكمة العليا كانت قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.
والمعروف أن حوطة سدير هي مدينة تقع في محافظة المجمعة، وتتبع لمنطقة الرياض.
تبعد حوطة سدير عن محافظة المجمعة بمسافة تقارب 50 كم وتقع في وسط وادي سدير الذي يزيد طوله عن 40كم تقريبًا وهي مدينة تجارية بحكم وقوعها وسط مدن وقرى منها روضة سدير وجلاجل وعودة سدير وهجر منطقة سدير.
كانت هذه تفاصيل خبر عوالق غبار على سدير تجعل الترائي أكثر صعوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.