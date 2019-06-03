شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه جازان» تطلق خطة طوارئ تشغيلية بعد عودة الكهرباء للمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جازان)

بدأت شركة المياه الوطنية ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان تنفيذ خطة الطوارئ التي أعدتها للتعامل مع الظروف التشغيلية الطارئة، وذلك تزامناً مع ما شهدته المنطقة وبقية اجزاءها الجنوبية من انقطاع للتيار الكهربائي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي خلال زيارته التفقدية للمنطقة بمعية الرئيس التشغيلي المهندس صالح الغامدي، والاجتماع باللجنة التنفيذية لتطبيق خطة طوارئ بالشركة والإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، استقرار الوضع التشغيلي بالمنطقة, وطمأن العملاء بأن الخطط التشغيلية لتوزيع المياه وإيصالها للمستفيدين في المنطقة جيدة جداً وتسير وفق الخطط المرسومة بعد تفعيل خطط الطوارئ والعمل على مدار الساعة لتوفير المياه من المصادر وتوزيعها عبر الشبكات لإيصالها إلى المستفيدين.

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وأضاف أن الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان بدأت في استقبال المياه المحلاة من محطات تحلية المياه المالحة بالشقيق، ويتم حالياً ضخ أكثر من 257 ألف متر مكعب في اليوم عبر الشبكات.

وأوضح الموكلي أن تنفيذ خطة الطوارئ يأتي انطلاقاً من استراتيجية شركة المياه الوطنية في التعامل مع هذه الحالات، وذلك من خلال الإدارات العامة لخدمات المياه في مناطق المملكة المختلفة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، بتوفير احتياجات المواطن والمقيم من المياه في مختلف الأوقات والظروف.

ونوه بمتابعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز ، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لكافة الإجراءات والأعمال التي نفذتها الإدارة للتعامل مع حالة انقطاع التيار الكهربائي لتوفير المياه للمستفيدين، وجميع الأعمال والخدمات التي تنفذها بالمنطقة والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.