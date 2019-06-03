شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الباحة تعايد المواطنين بمنتزه الأمير حسام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي ( الباحة )

كشف أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط لعكاظ عن اتمام العمل في منتزه الأمير حسام ليدشن يوم العيد من خلال احتفال الأهالي بحضور أمير المنطقة، موضحاً أن مساحة المنتزه تصل إلى 150 ألف متر مربع، نصفها مساحات خضراء، وبه 36 جلسة عائلية، و 21 مظلة، إضافة إلى 1400 شجرة، و4 آلاف شجيرة، وبحيرة صناعية بمساحة 1200 متر مربع، وبها 3 أكشاك لبيع المستلزمات، ومصليات، و12 متجرا، ومناطق ألعاب أطفال، وقطار يتسع لأكثر من 45 راكب، ومواقف سيارات يستوعب 500 مركبة، وممر بطول 700 متر، وبلازا مكونة من مسرح ومدرجات تستوعب أكثر من ألف وخمسمائة إنسان، ونافورة تفاعلية بمساحة ألف متر، مشيراً إلى أن منتزه الأمير حسام يضم بوابات جمالية، وخدمات متكاملة، ومساندة، ولفت السواط إلى أن المنتزه سيستقبل المواطنين من أهالي المنطقة وزوارها منذ مساء يوم العيد، ويستمر طيلة أيام العيد والعطلة الصيفية مفتوحاً على مدار الساعة.

وأكد السواط أن المرحلة الأولى من القرية التراثية في مراوة ستستقبل زوارها بعد العيد، وسيقام بها عدد من الحفلات، من خلال المسرح الروماني الذي يستوعب 5 آلاف زائر.