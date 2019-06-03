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وقفت رئيسة بلدية ذهبان شذى المهنا على آخر الاستعدادات للأعمال المنجزة في قبل حلول عيد الفطر، وأوضحت المهنا أنه تم خلال فترة تكليف العيد تنفيذ ٤٠ جولة مكثفة في نطاق بلدية ذهبان التابعة لأمانة محافظة جدة نتج عنها تسجيل ٣٥ مخالفة على ٣٥ محلاً مخالفاً وإغلاق ١٥ محلاً ما بين محلات حلويات ومغاسل ملابس وصوالين حلاقة وذلك لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية.
وأشارت المهنا أنه تم توحيد لبس العاملين بصوالين الحلاقة الرجالية، مشيرة إلى أنه تم تجاوب غالبية الصوالين في ذات النطاق.
بلدية ذهبان تغلق 15 محلاً وتخالف 35 آخر لعدم الالتزام بالاشتراطاتعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-06-03
وقفت رئيسة بلدية ذهبان شذى المهنا على آخر الاستعدادات للأعمال المنجزة في قبل حلول عيد الفطر، وأوضحت المهنا أنه تم خلال فترة تكليف العيد تنفيذ ٤٠ جولة مكثفة في نطاق بلدية ذهبان التابعة لأمانة محافظة جدة نتج عنها تسجيل ٣٥ مخالفة على ٣٥ محلاً مخالفاً وإغلاق ١٥ محلاً ما بين محلات حلويات ومغاسل ملابس وصوالين حلاقة وذلك لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية.
وأشارت المهنا أنه تم توحيد لبس العاملين بصوالين الحلاقة الرجالية، مشيرة إلى أنه تم تجاوب غالبية الصوالين في ذات النطاق.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
06:58 PM
المهنا: تم خلال فترة تكليف العيد تنفيذ ٤٠ جولة مكثفة في نطاق البلدية
وقفت رئيسة بلدية ذهبان شذى المهنا على آخر الاستعدادات للأعمال المنجزة في قبل حلول عيد الفطر، وأوضحت المهنا أنه تم خلال فترة تكليف العيد تنفيذ ٤٠ جولة مكثفة في نطاق بلدية ذهبان التابعة لأمانة محافظة جدة نتج عنها تسجيل ٣٥ مخالفة على ٣٥ محلاً مخالفاً وإغلاق ١٥ محلاً ما بين محلات حلويات ومغاسل ملابس وصوالين حلاقة وذلك لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية.
وأشارت المهنا أنه تم توحيد لبس العاملين بصوالين الحلاقة الرجالية، مشيرة إلى أنه تم تجاوب غالبية الصوالين في ذات النطاق.
، بلدية ذهبان تغلق 15 محلاً وتخالف 35 آخر لعدم الالتزام بالاشتراطات ،
المصدر : الخليج 365
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