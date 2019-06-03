محمد بن مسعود - الدمام - ضبطته فرق الرقابة عبر جولاتها ويفتقر لأدنى اشتراطات السلامة أغلقت أمانة محافظة الطائف معملاً مخالفاً لإنتاج المجالس والأثاث يفتقر لأدنى اشتراطات السلامة، وتُديره عمالة مخالفة، بعد أن نجحت متابعة مراقبي الأمانة للموقع. ويستغل العمالة الإقبال الزائد على تغيير الأثاث والمجالس ما قبل العيد، كذلك فيما يخص المتأهلين حديثًا، الأمر الذي يجعلهم يلجؤون لمثل هذه التجاوزات والمخالفات في الأنظمة. وتم إغلاق المعمل، وسلمت العمالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها.

تديره عماله مخالفة.. إغلاق معمل لإنتاج المجالس والأثاث بالطائف فهد العتيبي الخليج 365 2019-06-03 أغلقت أمانة محافظة الطائف معملاً مخالفاً لإنتاج المجالس والأثاث يفتقر لأدنى اشتراطات السلامة، وتُديره عمالة مخالفة، بعد أن نجحت متابعة مراقبي الأمانة للموقع. ويستغل العمالة الإقبال الزائد على تغيير الأثاث والمجالس ما قبل العيد، كذلك فيما يخص المتأهلين حديثًا، الأمر الذي يجعلهم يلجؤون لمثل هذه التجاوزات والمخالفات في الأنظمة. Advertisements وتم إغلاق المعمل، وسلمت العمالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 06:41 PM ضبطته فرق الرقابة عبر جولاتها ويفتقر لأدنى اشتراطات السلامة ضبطته فرق الرقابة عبر جولاتها ويفتقر لأدنى اشتراطات السلامة أغلقت أمانة محافظة الطائف معملاً مخالفاً لإنتاج المجالس والأثاث يفتقر لأدنى اشتراطات السلامة، وتُديره عمالة مخالفة، بعد أن نجحت متابعة مراقبي الأمانة للموقع. ويستغل العمالة الإقبال الزائد على تغيير الأثاث والمجالس ما قبل العيد، كذلك فيما يخص المتأهلين حديثًا، الأمر الذي يجعلهم يلجؤون لمثل هذه التجاوزات والمخالفات في الأنظمة. وتم إغلاق المعمل، وسلمت العمالة المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالها.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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