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أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني أن السحب الممطرة ستزيد من صعوبة رؤية هلال العيد في مناطق الترائي.
وقال عبر حسابه في تويتر: سحب رعدية ممطرة عصر اليوم الاثنين بين المدينة وتبوك وحائل وشمال مكة وسحب على شقراء وسدير وتبوك والقصيم والظهران.
وأضاف: هي من المناطق التي سوف يتم فيها رصد #هلال_العيد فتزيد من صعوبة رؤيته، إضافة إلى صغر حجم الهلال مع قربه من الأفق ووجود وهج الشمس.
الحصيني: السحب الممطرة ستزيد من صعوبة رؤية هلال العيد في مناطق الترائيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-03
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني أن السحب الممطرة ستزيد من صعوبة رؤية هلال العيد في مناطق الترائي.
وقال عبر حسابه في تويتر: سحب رعدية ممطرة عصر اليوم الاثنين بين المدينة وتبوك وحائل وشمال مكة وسحب على شقراء وسدير وتبوك والقصيم والظهران.
وأضاف: هي من المناطق التي سوف يتم فيها رصد #هلال_العيد فتزيد من صعوبة رؤيته، إضافة إلى صغر حجم الهلال مع قربه من الأفق ووجود وهج الشمس.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
06:18 PM
قال: ستكون متموضعة بين المدينة وتبوك وحائل.. وسحب على شقراء وسدير
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني أن السحب الممطرة ستزيد من صعوبة رؤية هلال العيد في مناطق الترائي.
وقال عبر حسابه في تويتر: سحب رعدية ممطرة عصر اليوم الاثنين بين المدينة وتبوك وحائل وشمال مكة وسحب على شقراء وسدير وتبوك والقصيم والظهران.
وأضاف: هي من المناطق التي سوف يتم فيها رصد #هلال_العيد فتزيد من صعوبة رؤيته، إضافة إلى صغر حجم الهلال مع قربه من الأفق ووجود وهج الشمس.
، الحصيني: السحب الممطرة ستزيد من صعوبة رؤية هلال العيد في مناطق الترائي ،
المصدر : الخليج 365
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