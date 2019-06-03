محمد بن مسعود - الدمام - تنوعت إصاباتهم ما بين كسور ورضوض وكدمات وجروح ونومت عدة حالات استنفر حادث مروري وقع فجر اليوم، نتج عنه ١٤ إصابة أغلبها صُنف بالمتوسطة، طوارئ مستشفى الموية العام شمال الطائف بعد استقباله لهم. وفور تلقي المستشفى البلاغ تم إعلان الاستعداد التام للطواقم الطبية والتمريضية، ورفع من جاهزية أقسام الطوارئ والتنويم، وأرسل فرقاً طبية مجهزة لموقع الحادث. وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور ورضوض وكدمات وجروح، و تراوحت حالاتهم بين المتوسطة والطفيفة. وقدم المستشفى الإسعافات الأولية والرعاية الطبية لكافة المصابين وجرى تنويم عدد من الحالات. حادث مروري يخلف ١٤ إصابة ويستنفر طوارئ مستشفى الموية العام صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-03 استنفر حادث مروري وقع فجر اليوم، نتج عنه ١٤ إصابة أغلبها صُنف بالمتوسطة، طوارئ مستشفى الموية العام شمال الطائف بعد استقباله لهم. وفور تلقي المستشفى البلاغ تم إعلان الاستعداد التام للطواقم الطبية والتمريضية، ورفع من جاهزية أقسام الطوارئ والتنويم، وأرسل فرقاً طبية مجهزة لموقع الحادث. Advertisements وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور ورضوض وكدمات وجروح، و تراوحت حالاتهم بين المتوسطة والطفيفة. وقدم المستشفى الإسعافات الأولية والرعاية الطبية لكافة المصابين وجرى تنويم عدد من الحالات. 03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 06:13 PM تنوعت إصاباتهم ما بين كسور ورضوض وكدمات وجروح ونومت عدة حالات تنوعت إصاباتهم ما بين كسور ورضوض وكدمات وجروح ونومت عدة حالات استنفر حادث مروري وقع فجر اليوم، نتج عنه ١٤ إصابة أغلبها صُنف بالمتوسطة، طوارئ مستشفى الموية العام شمال الطائف بعد استقباله لهم. وفور تلقي المستشفى البلاغ تم إعلان الاستعداد التام للطواقم الطبية والتمريضية، ورفع من جاهزية أقسام الطوارئ والتنويم، وأرسل فرقاً طبية مجهزة لموقع الحادث. وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور ورضوض وكدمات وجروح، و تراوحت حالاتهم بين المتوسطة والطفيفة. وقدم المستشفى الإسعافات الأولية والرعاية الطبية لكافة المصابين وجرى تنويم عدد من الحالات. ، حادث مروري يخلف ١٤ إصابة ويستنفر طوارئ مستشفى الموية العام ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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