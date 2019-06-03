محمد بن مسعود - الدمام - على رتبة "جندي" للعام الهجري1440هـ أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي" للعام الهجري1440هـ . وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي والطلبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر التوظيف) على الرابط www.jobs.sa . إعلان نتائج القبول النهائي للالتحاق بالخدمة العسكرية لحرس الحدود وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-03 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي" للعام الهجري1440هـ . وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي والطلبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر التوظيف) على الرابط www.jobs.sa . Advertisements 03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 05:48 PM على رتبة "جندي" للعام الهجري1440هـ على رتبة "جندي" للعام الهجري1440هـ أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة "جندي" للعام الهجري1440هـ . وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي والطلبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة (أبشر التوظيف) على الرابط www.jobs.sa . ، إعلان نتائج القبول النهائي للالتحاق بالخدمة العسكرية لحرس الحدود ،

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