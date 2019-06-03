بالصور.. حريق يجبر مدني الطائف على إجلاء 22 شخصًا من عمارة سكنية

أجلت فرق الدفاع المدني بالطائف، اليوم الاثنين، 22 شخصًا من سكان عمارة تقع بحي الحلقة الشرقية، عقب اندلاع حريق في مطبخ بشقة في الدور الثاني، وأسفر الحادث عن إصابة طفل باختناق.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف: إنَّ بلاغًا ورد إلى مركز العمليات الأمنية الموحدة عن وجود حريق في منزل بحي الحلقة الشرقية بمحافظة الطائف. مضيفًا أنَّه تم على الفور تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة إلى الموقع.
وأوضح العقيد الشريف، أنَّه عقب الوصول إلى موقع الحادث، اتضح أنَّ الحالة حريق في مطبخ بشقة في الدور الثاني في عمارة سكنية، نتيجة تماس كهربائي، وعلى الفور تم إجلاء 22 شخصًا من سكان العمارة وإنهاء الحالة، ونتج عن الحريق إصابة طفل بحالة اختناق، وتلقى العلاج اللازم من قبل الهلال الأحمر، وحالته الصحية مستقرة حاليًّا.
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