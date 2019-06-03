أمير نجران يقر دعم كهرباء المنطقة وربطها مع عسير وشرورة

وبيّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أن الكهرباء لم تعد مجرد ضرورة اليوم، إنما أصبحت كل الضرورات مرتبطة بها، وهو ما تجلى خلال هذين اليومين في تأثر الخدمات الصحية والتجارية والمرورية والبلدية، مثمنا تفاعل وزير الطاقة منذ بداية الحدث، وتواصله المستمر على مدار الساعة، وتصديه للحل الآني والمستقبلي، وإبداء أسفه الشديد لأهالي منطقة نجران على ما حصل، واعتماد تعويض المتضررين، بخصم ربع إجمالي فاتورة الاستهلاك للشهر الميلادي الجاري.
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