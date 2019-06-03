الدفاع المدني يستعرض نجاح خطة الطوارئ بالحرمين الشريفين

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن نجاحها في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ لشهر رمضان بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، ونجاح خطتها التفصيلية التي أعدتها لدرء حالات الخطر ليلة ختم القرآن الكريم وصلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام.

وثمن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، نجاح تنفيذ الخطة التفصيلية لأعمال الدفاع المدني ليلة ختم القرآن الكريم وصلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، والإسهام في الحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين، وعدم تسجيل أي حوادث مؤثرة في هذه الليلة المباركة وتأمين مراحل الذروة وفق ما كان محدداً لسيره. ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وأمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بنجاح خطة أعمال الدفاع المدني لرمضان هذا العام في تعزيز الإجراءات الوقائية ضد كافة المخاطر المرتبطة باجتماع هذا العدد الكبير من المعتمرين، والتدخل السريع والفاعل في التعامل مع كافة البلاغات عن الحوادث.

وأكد العمرو أن الإمكانات الضخمة التي وفرتها الحكومة لرعاية المعتمرين وزوار المسجد النبوي كان لها أثر في تنفيذ خطة أعمال الدفاع المدني بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة، موجها التحية لكل رجال الدفاع المدني المشاركين في تنفيذ الخطة على ما بذلوه من جهد في أداء مهمتهم الجليلة في الحفاظ على سلامة المعتمرين والمصلين والزوار على أكمل وجه.