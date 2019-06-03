السعودية اليوم / سمو أمير نجران يوجه بمراجعة جميع مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول



نجران 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أعضاء لجنة الدفاع المدني بالمنطقة، بمراجعة جميع مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بالمنطقة، وخصوصًا داخل مدينة نجران، بعد أن كشفت الأمطار الأخيرة عدم كفاءة بعضها.

وشدد سموه لدى استعراضه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، تقرير الحالة المطرية بالمنطقة، الذي قدمه أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، على ضرورة رصد نقاط الخطورة، والمشاريع ذات الكفاءة المحدودة، وإعداد الحلول الجذرية بشأنها.

كما ثمن سموه الحلول الطارئة والمؤقتة التي اتخذتها بعض الجهات مع كثافة هطول الأمطار، والتي لم تسجل ولله الحمد أي خسائر بشرية.

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17:01ت م

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