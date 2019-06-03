السعودية اليوم / مسالخ أمانة جدة تستقبل 77 ألف ذبيحة خلال شهر رمضان



جدة 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية خلال شهر رمضان المبارك 77 ألف ذبيحة ، شملت الأغنام ، والأبقار ، والإبل ، جرى ذبحها في المسلخ الرئيسي شرق جدة ومسلخ جدة الأهلي في السبيل ، ومسلخ سوق الأنعام جنوب المحافظة .

وأفاد مدير إدارة المسالخ المكلف الدكتور عماد العدواني ، أن المسالخ الثلاثة جرى دعمها بالكوادر المؤهلة وتخصيص 13 طبيباً بيطرياً ، و 250 جزاراً ، و 120 عاملاً منذ بداية شهر رمضان المبارك ، لافتاً إلى أن الكشف على الذبائح أسفر عن إعدام 163 ذبيحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، كما جرى إعدام 16297 ذبيحة جزئيا .

يُذكر أن جهود أمانة جدة متواصلة بتكثيف أعمال الرقابة على المسالخ وتسخير الإمكانيات لراحة المواطن والمقيم بما يضمن سلامة وأمن الغذاء .

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16:45ت م

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