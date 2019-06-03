السعودية اليوم / أمانة عسير ترفع جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك



أبها 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

خصصت أمانة منطقة عسير أكثر من 5 آلاف موظف وعامل تدعمهم أكثر من ألف آلية ومعدة لتنفيذ الخطة التشغيلية لنظافة الأسواق والمسالخ ومواقع احتفالات الأمانة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وتهيئة الحدائق والمنتزهات العامة لاستقبال أهالي وزوار مدينة أبها طوال أيام العيد.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الخطة التشغيلية المعتمد تنفيذها خلال عيد الفطر المبارك تضمن تحقيق أرقى مستويات الجودة في مدينة أبها، حيث توزعت الخطة بين أعمال التهيئة والنظافة لعدد من المواقع مثل المسالخ ومواقع احتفالات العيد التي تقيمها الأمانة، إضافة إلى تهيئة الحدائق والمنتزهات العامة والساحات البلدية، من خلال نشر 232 فرقة عمل ودوريات تعمل على مدار الساعة في تنفيذ برامج النظافة والتهيئة.

وأضاف الحميدي أن الأمانة خصصت 5542 موظفا وعاملا مدعمين بأكثر من 1003 آليات ومعدات متنوعة لتنفيذ الخطة التشغيلية خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أنه تم تغطية جميع الأسواق العامة والشعبية بهدف تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها طوال أيام العيد من خلال زيادة عدد ساعات العمل ومضاعفة الكوادر البشرية العاملة بالأسواق والمواقع المحيطة بها، حيث تم تخصيص 127 فرقة رقابية ميدانية خلال أيام العيد بينما تم تنفيذ أكثر من 1.416 جولة ميدانية رقابية لضمان سلامة الأسواق قبل حلول عيد الفطر المبارك مع استمرارها خلال أيام العيد.

ولفت أمين منطقة عسير إلى أن الأمانة جندت كافة الإمكانيات وقامت بتكثيف نشاطها لضمان تنفيذ الخطة التشغيلية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات من أجل توفير بيئة صحية، مرحباً باستفسارات و مقترحات وشكاوى المواطنين، في حال ملاحظة أي قصور في الخدمات البلدية المقدمة من خلال التواصل مع طوارئ الأمانة 940 على مدار الساعة، لاسيما وأن الأمانة قد رفعت جاهزية الفرق للتعامل مع أي شكوى أو ملاحظة.

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16:42ت م

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