السعودية اليوم / أمانة الجوف تنظم احتفالات عيد الفطر المبارك تحت شعار " هذا العيد"



سكاكا 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

تنظم أمانة منطقة الجوف وبلدياتها الإحتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك والذي تستمر لمدة ثلاثة أيام منذ أول أيام العيد , في مواقع مختلفة تقدم عدداً من الفعاليات المتنوعة بهذه المناسبة تحت شعار " هذا العيد" .

وقد جهزت أمانة الجوف موقع الإحتفال بمدينة سكاكا في حديقة أنسنة المدن الواقعة بجوار مبنى الأمانة على طريق الملك خالد , وتضم الإحتفالية العديد من الفعاليات الموجهة للعائلات والطفل على مدار 3 أيام , كما جهزت الأمانة ميادين المنطقة بإنارات وعبارات الإحتفال بالعيد .

وفي محافظة دومة الجندل جهزت بلدية المحافظة حديقة بحيرة دومة الجندل للاحتفال فيها على مدار ثلاث أيام تتضمن مجموعة من الفعاليات تشمل على عروض إنشادية وعروض للدراجات النارية والطيران الشراعي ومسرح الطفل ومسرحية دومة الجندل غير .

وفي محافظة القريات دعت بلدية المحافظة للإحتفال في موقعين الأول في حديقة الغزالي مخصص للعائلات والثاني في حديقة الصناعية مخصص للشباب , ويتضمن مجموعة من الفعاليات المسرحية والإنشادية وتقديم فلكور الدحة .

ودعت بلدية محافظة طبرجل للإحتفال في عيد الفطر المبارك في المركز الحضاري بالمحافظة, على مدار 3 أيام تتضمن مجموعة من الأمسيات الشعرية والإنشادية وعروض الهجن والفلكور الشعبي وسوق للأسر المنتجة .

ودعت بلدية العيساية لحضور الإحتفال الذي تنظمه في الحديقة النموذجية ويستمر لمدة 5 أيام يشمل العديد من الفعاليات والعروض للشباب والعائلات .

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16:32ت م

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