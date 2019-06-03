

سكاكا 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

تشهد أسواق منطقة الجوف إقبالاً كثيفاً من المتسوقين خلال هذه الأيام استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك, حيث تأهبت الأسواق والمراكز منذ وقت مبكر بتأمين جميع مستلزمات الزبائن ومرتادي الأسواق واحتياجاتهم.

وتختلف احتياجات مرتادي الأسواق والمراكز التجارية وطلباتهم التي تشمل غالباً الملابس لمختلف الفئات من أطفال وكبار وخياطة الملابس والعطور والهدايا والأحذية، كذلك المفروشات والأثاث المنزلي والأدوات المنزلية وغيرها، إضافة إلى الألعاب والحلويات التي يتزايد وجودها في الأسواق هذه الأيام لتدخل البهجة والسرور على أفراد الأسرة كافة احتفالاً بهذه المناسبة .

وأوضح العديد من أصحاب المحلات أن هذه الفترة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعاتها نظراً للإقبال من المواطنين والزوار لاقتناء كل ما يتعلق بالعيد من مستلزمات تموينية وكمالية فتكتظ الأسواق بالأسر وأطفالهم.

وتعد الأسواق الشعبية بمدينة سكاكا أهم وجهات المتسوقين التي تضم محلات مختلفة من محلات الملابس والعطور والأحذية، فيما تشهد محلات بيع الورود، وتغليف الهدايا بأنواعها المتعددة إقبالاً، إذ كثر الطلب على الباقات بمختلف أحجامها، التي يقدمها الكثير من المهنئين بمناسبة العيد أو عند زيارة المرضى المنومين بالمستشفيات، كذلك الحال في أقسام تغليف الهدايا التي تعطي طابعاً خاصاً وذات الألوان المتميزة والمختلفة، حيث كان الإقبال عليها واضحاً.

وتقوم الجهات الحكومية بمنطقة الجوف ذات العلاقة بتجنيد جميع إمكاناتها وطاقاتها من أفراد وآليات لتسهيل الحركة التجارية والتسويقية وتنقلات مرتادي الأسواق والمراكز التجارية لتأمين احتياجاتهم ومتطلباتهم بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار للحد من تجاوزات بعض الطامعين ومعاقبتهم حماية للمستهلك.

// انتهى //

16:24ت م

0079





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إقبال كثيف على أسواق الجوف استعدادًا لعيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.