السعودية اليوم / وزير الدفاع اللبناني يستقبل منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان



بيروت 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

استقبل وزير الدفاع اللبناني الياس بوصعب اليوم في بيروت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني.

وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، بالاضافة إلى مناقشة سبل تفعيل عملية إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

// انتهى //

16:23ت م

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