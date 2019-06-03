السعودية اليوم / أمانة حفر الباطن تكثف جولاتها الرقابية استعداداً للعيد



حفر الباطن 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

تواصل أمانة محافظة حفر الباطن جولاتها الرقابية على متاجر الحلويات ومستودعات الأغذية للتأكد من سلامتها وسلامة مصادرها وتاريخها، كما تكثف الجولات على كافة صوالين الحلاقة ومصادرة أدوات الحلاقة متكررة الاستعمال ورصد مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، كما تم خلال الجولات المكثفة إتلاف ما يقارب ٢٤٨ كيلوجراما من المواد الغذائية، وإغلاق ٤ صالونات حلاقة لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وتؤكد الأمانة تطبيق الغرامات بحق المخالفين.

ودعا أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي، المواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز البلاغات على الرقم 940 على مدار الساعة.

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16:14ت م

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