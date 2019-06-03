2019-06-03

العثور على مفقود الدلم متوفيًا بعد 4 أيام من البحث

متابعات الخليج 365 - الدلم

بعد أيام من البحث عنه تمّ العثور على إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي، مفقود الدلم متوفيًا.

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وبحسب المعلومات المتداولة تمّ العثور على مفقود الدلم في قرية نعجان التابعة لمحافظة الدلم بعد أن فُقد قبل 4 أيام.

وكان الحبابي الذي يبلغ من العمر 26 عاماً تغيّب عن ذويه منذ الساعة السابعة صباح يوم الخمس الماضي وتمّ تداول صوره بشكل واسع على مواقع التواصل مع معلومات التواصل لذويه.

وتقدّم العديد من المواطنين بخالص العزاء لذوي المفقود الحبابي داعين الله له بالمغفرة والرحمة.