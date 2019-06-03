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7 دول لن تتحرى هلال شوال اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
في الوقت الذي تستعدّ فيه غالبية دول العالم إلى تحري هلال شوال اليوم الاثنين، هناك عدة دول لن تتحرى الهلال لأن اليوم هو 28 رمضان.
وسيكون على أهالي كل من بروناي، الهند، باكستان، بنغلادش، إيران، سلطنة عمان، المغرب، تحري هلال رمضان غدًا يوم 29 رمضان حسب توقيتهم المحلي.
وأعلنت 4 دول حتى الآن وهي ماليزيا وإندونيسيا واليابان وأستراليا عدم ثبوت رؤية هلال شوال اليوم الاثنين، وأن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك.
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