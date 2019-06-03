7 دول لن تتحرى هلال شوال اليوم

2019-06-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

في الوقت الذي تستعدّ فيه غالبية دول العالم إلى تحري هلال شوال اليوم الاثنين، هناك عدة دول لن تتحرى الهلال لأن اليوم هو 28 رمضان.

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وسيكون على أهالي كل من بروناي، الهند، باكستان، بنغلادش، إيران، سلطنة عمان، المغرب، تحري هلال رمضان غدًا يوم 29 رمضان حسب توقيتهم المحلي.

وأعلنت 4 دول حتى الآن وهي ماليزيا وإندونيسيا واليابان وأستراليا عدم ثبوت رؤية هلال شوال اليوم الاثنين، وأن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك.