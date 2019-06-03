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هذه أهم تحديثات أنظمة تشغيل أيفون المنتظرة

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2019-06-03

هذه أهم تحديثات أنظمة تشغيل أيفون المنتظرة

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

تتوفر ميزات جديدة تمامًا على أجهزة أيفون وآيباد وأبل ووتش خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تبدأ الشركة الأمريكية العملاقة مؤتمرها السنوي للمطورين في سان خوسيه.

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وحسب تقارير أمريكية مطلعة، فإن الشركة ستكشف عن إصدارات جديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة أبل، ومن المرجح أن يكون نجم العرض هو نظام التشغيل iOS الذي يعمل على أجهزة أيفون وآيباد.

ومن المتوقع أن يشتمل أحدث إصدار من نظام التشغيل على العشرات من الميزات الجديدة، من بينها “الوضع الداكن” (الذي يحول واجهة المستخدم الخاصة بجهازك الأيفون والآيباد من الأبيض إلى الأسود)، وتحسينات تطبيق هيلث، بما يشمل تتبع مواعيد الكشف الدوري والحيض عند النساء.

ومن المقرر أن يشمل العرض الخاص بالشركة الأمريكية مجموعة من الأدوات والأجهزة الخاصة بهواتف أبل واللوحيات، بما يخدم مزيد من الرفاهية في الاستخدام.





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