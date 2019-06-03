مركز الفلك الدولي : لا يمكن رصد هلال شوال اليوم

2019-06-03

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

أعلن مركز الفلك الدولي ومقره أبو ظبي أنه لا يمكن رصد هلال شوال اليوم الاثنين الثالث من يونيو، حتى باستخدام تقنية التصوير الفلكي.

ولم يعلن المركز أنه سيتحرى هلال شهر شوال اليوم، مشيرًا إلى أن الأمر محسوم، حيث إن مدة مكوث القمر في السماء بعد غروب الشمس لا تسمح برؤية الهلال.

أستراليا وماليزيا تعلنان العيد

وكان مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي في وقت سابق اليوم من خلال مفتي القارة الأسترالية أن عدة رمضان هي 30 يومًا وأن عيد الفطر سيكون يوم الأربعاء 05 يونيو؛ وذلك لاستحالة رؤية الهلال من أستراليا اليوم الاثنين.

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وكانت ماليزيا أول دولة إسلامية تعلن أن يوم غدٍ الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الأربعاء الخامس من يونيو هو أول أيام عيد الفطر.

الحسابات الفلكية

وبالرغم من أن الحسابات الفلكية والمعطيات الرقمية تؤكد أن شهر رمضان ستكون عدته 29 يومًا هذا العام وأن الغد هو أول أيام الفطر إلا أن الحسابات الفلكية وحدها لا تكفي لإعلان ثبوت الرؤية في الكثير من الدول الإسلامية ومن بينها المملكة إذ يلزم تحري رؤية الهلال يوم 29 رمضان ثم يرفع الأمر إلى المحكمة العليا التي تصدر بيانها بشأن عيد الفطر .

استحالة الرؤية

وكان مركز الفلك الدولي كان قد قال أمس : إن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الاثنين بجميع الوسائل من جميع قارة أستراليا وآسيا وإفريقيا وأوروبا. في حين أن رؤية الهلال ممكنة في بعض الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين باستخدام التلسكوب فقط، وذلك بصعوبة بالغة في حالة صفاء الغلاف الجوي فقط. ورؤية الهلال بالعين المجردة غير ممكنة من أي يابسة في العالم يوم الاثنين، فهي ممكنة من أجزاء من البحر غرب المحيط الهادئ فقط.

يُذكر أن المحكمة العليا كانت قد دعت إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.