حساب المواطن يستبق إيداع الدعم بتنبيه مهم للبنوك

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حساب متابعات الخليج 365 يستبق إيداع الدعم بتنبيه مهم للبنوك
متابعات الخليج 365 - الرياض
جدّد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على عدم أحقية البنوك في استقطاع مبالغ الدعم المخصصة للمواطنين حال وجود مديونيات أو أقساط مستحقة داعيًا مَن يواجه مشكلة بتقديم شكوى عبر مؤسسة النقد.
وتلقّت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 سؤالًا من أحد المستفيدين قال فيه : هل يحقّ للبنك الخصم من حساب متابعات الخليج 365 علمًا أن البنك الذي أتعامل معه وضع حسابي بالسالب فكيف أضمن عدم خصم المبلغ؟
وردّ حساب متابعات الخليج 365 بالقول : لا يحقّ للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب متابعات الخليج 365، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (هنا).
ومن المقرر أن يودع حساب متابعات الخليج 365 الدفعة الـ19 في حسابات المستفيدين يوم الاثنين المقبل الموافق العاشر من شهر يونيو الجاري.
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
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