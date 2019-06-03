الان تتابع إتلاف مصنع للخمور بإحدى ضواحي الجموم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الجموم - الخليج 365: أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمحافظة الجموم، وشرطة المحافظة، عن ضبط وإتلاف مصنع للخمور في إحدى ضواحي المحافظة.

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