الأرصاد تحذر من سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيها، بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة تشمل القنذة، الليث بحرة، جدة، رابغ.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يبدأ من الساعة 3:00 عصرا، ويستمر حتى 11:00 مساء، وتشمل الحالة تأثيرات مصاحبة بتدني الرؤية الأفقية.