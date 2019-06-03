اخبار السعوديه

الأرصاد تحذر من سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة

0 نشر
mohamad turki 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع الأرصاد تحذر من سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيها، بتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة تشمل القنذة، الليث بحرة، جدة، رابغ.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يبدأ من الساعة 3:00 عصرا، ويستمر حتى 11:00 مساء، وتشمل الحالة تأثيرات مصاحبة بتدني الرؤية الأفقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا