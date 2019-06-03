شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة عسير: انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء وعودة التيار لكافة المتضررين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكدت إمارة منطقة عسير انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي، معلنة عودة التيار لجميع المتضررين. أكدت إمارة منطقة عسير انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي، معلنة عودة التيار لجميع المتضررين. وأشارت الإمارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر إلى أن فريق إدارة الازمة يقدم أسفه للأهالي عما حصل مؤكداً حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم لعدم تكراره مستقبلاً.



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