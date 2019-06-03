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نفّذت وزارة الحج والعمرة بمراكز الخدمات والإرشاد حول المسجد الحرام ليلة ٢٩ من شهر رمضان المبارك، بالشراكة مع مشروع تعظيم البلد الحرام، مبادرة إهداء المعتمرين والزوار ورجال الأمن البواسل باقات الورود؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك بعد أن منّ الله على الجميع حضور ختم القرآن الكريم.
وشارك بتنفيذ المبادرة رجال قوات الطوارئ الخاصة، فيما شكرت وزارة الحج ممثلةً في مراكز الخدمات والإرشاد؛ مشروع تعظيم البلد الحرام بقيادة الدكتور طلال أبو النور، وسعود الرحيلي على جهوده المخلصة نحو إنجاح هذه الشراكة والتنسيق والمتابعة والتنفيذ، ولجميع المشاركين.
شاهد.. الحج و"البلد الحرام" يوزعون الورود بمناسبة العيد لزوار الحرم
نفّذت وزارة الحج والعمرة بمراكز الخدمات والإرشاد حول المسجد الحرام ليلة ٢٩ من شهر رمضان المبارك، بالشراكة مع مشروع تعظيم البلد الحرام، مبادرة إهداء المعتمرين والزوار ورجال الأمن البواسل باقات الورود؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك بعد أن منّ الله على الجميع حضور ختم القرآن الكريم.
وشارك بتنفيذ المبادرة رجال قوات الطوارئ الخاصة، فيما شكرت وزارة الحج ممثلةً في مراكز الخدمات والإرشاد؛ مشروع تعظيم البلد الحرام بقيادة الدكتور طلال أبو النور، وسعود الرحيلي على جهوده المخلصة نحو إنجاح هذه الشراكة والتنسيق والمتابعة والتنفيذ، ولجميع المشاركين.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
04:29 PM
بعد أن منُ الله على الجميع حضور ختم القرآن الكريم
نفّذت وزارة الحج والعمرة بمراكز الخدمات والإرشاد حول المسجد الحرام ليلة ٢٩ من شهر رمضان المبارك، بالشراكة مع مشروع تعظيم البلد الحرام، مبادرة إهداء المعتمرين والزوار ورجال الأمن البواسل باقات الورود؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك بعد أن منّ الله على الجميع حضور ختم القرآن الكريم.
وشارك بتنفيذ المبادرة رجال قوات الطوارئ الخاصة، فيما شكرت وزارة الحج ممثلةً في مراكز الخدمات والإرشاد؛ مشروع تعظيم البلد الحرام بقيادة الدكتور طلال أبو النور، وسعود الرحيلي على جهوده المخلصة نحو إنجاح هذه الشراكة والتنسيق والمتابعة والتنفيذ، ولجميع المشاركين.
، شاهد.. الحج و"البلد الحرام" يوزعون الورود بمناسبة العيد لزوار الحرم ،
المصدر : الخليج 365
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