محمد بن مسعود - الدمام - مصادر "الخليج 365": حدث بسبب تسربات وتجويفات مصلحة المياه هرعت الجهات المعنية بالمنطقة الشرقية ظهر اليوم بعد انهيار جزء من طريق الأمير نايف نتج عنه حفرة كبيرة بوسط الطريق، وقامت الجهات المعنية بإغلاق المنطقة المحيطة بالحادث لسلامة المركبات ولتفادي وجود حوادث. وذكرت مصادر "الخليج 365" أن هذا الانهيار "الهبوط الأرضي" كان بسبب تسربات وتجويفات مصلحة المياه، وتم استدعاء الجهات المعنية، مصلحة المياه وأمانة المنطقة الشرقية لإصلاح المشكلة. يذكر أن طريق الأمير نايف وهو يعتبر أحد الطرق الرئيسية الذي يربط مدينة الدمام من الغرب إلى الجنوب "الكورنيش"، ويقع عليه مراكز وأسواق تجارية مهمة ومنشآت حيوية. انهيار مفاجئ في طريق الأمير نايف بالدمام.. والجهات تستنفر عبدالله السالم الخليج 365 2019-06-03 هرعت الجهات المعنية بالمنطقة الشرقية ظهر اليوم بعد انهيار جزء من طريق الأمير نايف نتج عنه حفرة كبيرة بوسط الطريق، وقامت الجهات المعنية بإغلاق المنطقة المحيطة بالحادث لسلامة المركبات ولتفادي وجود حوادث. وذكرت مصادر "الخليج 365" أن هذا الانهيار "الهبوط الأرضي" كان بسبب تسربات وتجويفات مصلحة المياه، وتم استدعاء الجهات المعنية، مصلحة المياه وأمانة المنطقة الشرقية لإصلاح المشكلة. يذكر أن طريق الأمير نايف وهو يعتبر أحد الطرق الرئيسية الذي يربط مدينة الدمام من الغرب إلى الجنوب "الكورنيش"، ويقع عليه مراكز وأسواق تجارية مهمة ومنشآت حيوية. Advertisements 03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 04:09 PM مصادر "الخليج 365": حدث بسبب تسربات وتجويفات مصلحة المياه مصادر "الخليج 365": حدث بسبب تسربات وتجويفات مصلحة المياه هرعت الجهات المعنية بالمنطقة الشرقية ظهر اليوم بعد انهيار جزء من طريق الأمير نايف نتج عنه حفرة كبيرة بوسط الطريق، وقامت الجهات المعنية بإغلاق المنطقة المحيطة بالحادث لسلامة المركبات ولتفادي وجود حوادث. وذكرت مصادر "الخليج 365" أن هذا الانهيار "الهبوط الأرضي" كان بسبب تسربات وتجويفات مصلحة المياه، وتم استدعاء الجهات المعنية، مصلحة المياه وأمانة المنطقة الشرقية لإصلاح المشكلة. يذكر أن طريق الأمير نايف وهو يعتبر أحد الطرق الرئيسية الذي يربط مدينة الدمام من الغرب إلى الجنوب "الكورنيش"، ويقع عليه مراكز وأسواق تجارية مهمة ومنشآت حيوية. ، انهيار مفاجئ في طريق الأمير نايف بالدمام.. والجهات تستنفر ،

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