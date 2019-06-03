محمد بن مسعود - الدمام - عمّه يطالب بالتحقيق لمعرفة سبب تأخر استلام البلاغ عُثر اليوم على جثة الشاب "مفقود الدلم" إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي، في نعجان بالدلم. وكان المتوفى قد فقد يوم الخميس الماضي، واستمرت عملية البحث عنه لعدة أيام. وقال عم المفقود المواطن حمد جدوع آل ملحان لـ"الخليج 365": تم العثور على آثار ابن أخي بنعجان الدلم متوفيًا. ودعا المسؤولين إلى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سبب تأخر استلام بلاغ فقدان "إبراهيم"، ومحاسبة المتسبب في ذلك. بعد 4 أيام من البحث.. العثور على "مفقود الدلم" متوفيًا سعود الدعجاني الخليج 365 2019-06-03 عُثر اليوم على جثة الشاب "مفقود الدلم" إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي، في نعجان بالدلم. وكان المتوفى قد فقد يوم الخميس الماضي، واستمرت عملية البحث عنه لعدة أيام. وقال عم المفقود المواطن حمد جدوع آل ملحان لـ"الخليج 365": تم العثور على آثار ابن أخي بنعجان الدلم متوفيًا. Advertisements ودعا المسؤولين إلى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سبب تأخر استلام بلاغ فقدان "إبراهيم"، ومحاسبة المتسبب في ذلك. 03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 03:33 PM عمّه يطالب بالتحقيق لمعرفة سبب تأخر استلام البلاغ عمّه يطالب بالتحقيق لمعرفة سبب تأخر استلام البلاغ عُثر اليوم على جثة الشاب "مفقود الدلم" إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي، في نعجان بالدلم. وكان المتوفى قد فقد يوم الخميس الماضي، واستمرت عملية البحث عنه لعدة أيام. وقال عم المفقود المواطن حمد جدوع آل ملحان لـ"الخليج 365": تم العثور على آثار ابن أخي بنعجان الدلم متوفيًا. ودعا المسؤولين إلى تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة سبب تأخر استلام بلاغ فقدان "إبراهيم"، ومحاسبة المتسبب في ذلك. ، بعد 4 أيام من البحث.. العثور على "مفقود الدلم" متوفيًا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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