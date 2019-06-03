محمد بن مسعود - الدمام - أمير مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر مساء أول أيامهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-03
يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، المهنّئين بعيد الفطر المبارك، بعد صلاة مغرب أول أيام العيد في منزله بحي البساتين بجدة.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
03:31 PM
بعد صلاة المغرب في منزله الكائن بحي البساتين بجدة
يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، المهنّئين بعيد الفطر المبارك، بعد صلاة مغرب أول أيام العيد في منزله بحي البساتين بجدة.
، أمير مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر مساء أول أيامه ،
المصدر : الخليج 365
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