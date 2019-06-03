محمد بن مسعود - الدمام - أمير مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر مساء أول أيامه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-03 يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، المهنّئين بعيد الفطر المبارك، بعد صلاة مغرب أول أيام العيد في منزله بحي البساتين بجدة. 03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 03:31 PM Advertisements بعد صلاة المغرب في منزله الكائن بحي البساتين بجدة بعد صلاة المغرب في منزله الكائن بحي البساتين بجدة يستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، المهنّئين بعيد الفطر المبارك، بعد صلاة مغرب أول أيام العيد في منزله بحي البساتين بجدة. ، أمير مكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر مساء أول أيامه ،

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