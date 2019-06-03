يرحب أفراد طاقم الطيران بالمسافرين وهم واضعين أيديهم خلف ظهورهم، فربما أثارت هذه الإشارة الكثير من التساؤلات لدى بعض المسافرين.
ويرجع ذلك إلى قيام أعضاء طاقم الطيران بحساب عدد الركاب أثناء صعودهم للطائرة باستخدام عداد؛ وذلك من أجل أن يتحلوا بالحذر واللباقة أثناء الترحيب بك على متن الرحلة.
حيث يقومون بوضع الجهاز الصغير خلف ظهورهم، ولا يمكن للطائرة الإقلاع قانونيًا من دون التأكد من أن عدد الركاب صحيح، لهذا تجد أفراد طاقم الطيران أحيانًا يتجولون على طول الممر وهم ينقرون على العداد.
كانت هذه تفاصيل خبر أسباب ترحيب المضيفات بالمسافرين وأيديهم خلف ظهورهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.