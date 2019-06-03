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بيّنت جمعية حماية المستهلك، أن تعويض انقطاع التيار الكهربائي عن المشتركين في الأوضاع العادية 75 ريالًا، وتصل إلى 200 ريال في العام الواحد في حال حدث الانقطاع لأربع مرات.
وتفصيلًا قالت الجمعية: إنه يحق للمستفيد المطالبة بتعويض يُقَدّر بـ75 ريالًا في حال انقطاع “الكهرباء” في الأوضاع العادية خلال 24 ساعة، بالإضافة لـ75 لكل 12 ساعة إضافية.
وأشارت أيضًا إلى أنه يحق للمستهلك المطالبة بمبلغ 200 ريال في حال حدوث انقطاع التيار عن المستهلك لأكثر من 4 مرات كل منها تزيد على 4 ساعات خلال سنة ميلادية واحدة.
وكان مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء قد قرر تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في كل من: (منطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة)، بخصم 25% من قيمة الاستهلاك الذي يخص شهر يونيو 2019م؛ التزامًا من الشركة بمسؤولياتها تجاه مشتركيها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن أعلنت الكهرباء أنها 25.. حماية المستهلك تكشف النسبة الجديدة لتعويض انقطاع الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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