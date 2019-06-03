«تنبيه متقدم»: أمطار وسيول على جازان وعسير خلال ساعات

وجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار مصحوبة بتدنِّي الرؤية ونشاط في الرياح على منطقتي جازان وعسير خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وسيول، ونشاط في الرياح السطحية.

وأضافت الأرصاد أنَّ الإنذار يشمل «أبو عريش وأحد المسارحة والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب» بمنطقة جازان، وكذلك «أبها وأحد رفيدة والخرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل» بمنطقة عسير.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنَّ الحالة الجوية تبدأ بمنطقتي جازان وعسير الساعة الواحدة ظهر اليوم الاثنين، وتنتهي في جازان الساعة التاسعة مساء اليوم، بينما تنتهي في عسير الساعة العاشرة مساء اليوم.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الاثنين، أنَّ الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف وحائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم والرياض.

وأضافت هيئة الأرصاد أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فتكون حركة الرياح السطحية من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

