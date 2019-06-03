السعودية اليوم / مقتل 5 أشخاص في انفجار قنبلة في حافلة حكومية بالعاصمة الأفغانية



كابول 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

لقي خمسة أشخاص مصرعهم اليوم وأصيب آخرون ، إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة بمركبة حكومية في منطقة بغرب العاصمة الأفغانية كابول .

وأوضح المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا في الانفجار ، مشيرا إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم .

// انتهى //

15:25ت م

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