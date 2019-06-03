السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 242 كرتوناً من السلال الغذائية في سقطرى



سقطرى 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 242 كرتوناً من السلال الغذائية في منطقتي حديبو و ديحمض بأرخبيل جزيرة سقطرى في اليمن.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الذي ينفذه المركز في مختلف المدن والمحافظات اليمنية خلال شهر رمضان المبارك.

//انتهى//

15:20ت م

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