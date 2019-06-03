السعودية اليوم / أمير نجران يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين



نجران 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

يؤدي صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في مصلى العيد.

ويستقبل سموه عقب الصلاة المهنئين من القضاة والعلماء، ومشايخ القبائل والأهالي، وقادة القطاعات العسكرية في المنطقة ومسؤولي الإدارات الحكومية.

//انتهى//

15:19ت م

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