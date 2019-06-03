السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن توزيع كسوة العيد والألعاب لـ 2,400 طفل نازح في مأرب



مأرب 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع مشروع كسوة العيد والألعاب (فرحتكم فرحتنا) في محافظة مأرب.

وجرى توزيع كسوة العيد والألعاب لـ 2,400 طفل وطفلة منهم 800 من المعاقين والأيتام وأصحاب الأمراض المزمنة والأشد فقرا و النازحين من محافظات صنعاء، وأمانة العاصمة، وحجة، إلى محافظة مأرب.

وأشاد وكيل محافظة صنعاء عايض عصدان بهذه المبادرة التي ستدخل السرور إلى العديد من أطفال الأسر النازحة من المحافظات الثلاث والذين أجبرتهم ميليشيا الحوثي على ترك منازلهم والنزوح والعيش في ظروف صعبة.

وأعرب عصدان عن شكر السلطة المحلية بمحافظة صنعاء للمملكة العربية

//انتهى//

15:18ت م

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مأرب 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع مشروع كسوة العيد والألعاب (فرحتكم فرحتنا) في محافظة مأرب.وجرى توزيع كسوة العيد والألعاب لـ 2,400 طفل وطفلة منهم 800 من المعاقين والأيتام وأصحاب الأمراض المزمنة والأشد فقرا و النازحين من محافظات صنعاء، وأمانة العاصمة، وحجة، إلى محافظة مأرب.وأشاد وكيل محافظة صنعاء عايض عصدان بهذه المبادرة التي ستدخل السرور إلى العديد من أطفال الأسر النازحة من المحافظات الثلاث والذين أجبرتهم ميليشيا الحوثي على ترك منازلهم والنزوح والعيش في ظروف صعبة.وأعرب عصدان عن شكر السلطة المحلية بمحافظة صنعاء للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات الإنسانية التي يقدمها المركز للنازحين والمهجرين.//انتهى//15:18ت م0054

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