السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع كسوة العيد في مديريتي تريم والسوم بحضرموت الوادي



حضرموت الوادي 29 رمضان1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس كسوة العيد تحت شعار "كساء فرحتكم فرحتنا" في مديريتي تريم والسوم بمحافظة حضرموت الوادي.

وجرى توزيع 200 كسوة عيد و 200 لعبة هدية على أطفال الأسر الفقيرة والنازحة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لدعم المحتاجين والمتضررين من أبناء الشعب اليمني.

//انتهى//

15:03ت م

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