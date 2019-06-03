السعودية اليوم / السماري : القمم الثلاث تعكس القوة السياسية للمملكة



الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

أكد معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله السماري أن الاستجابة السريعة من الدول الخليجية والعربية والإسلامية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ــ حفظه الله ــ لعقد القمم الثلاث في مكة المكرمة تعكس القوة السياسية للمملكة والدور القيادي الذي تمتلكه في الفعل السياسي العربي والدولي .

ولفت النظر إلى أن الدعوة التاريخية من خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تؤكد حرصه واهتمامه بوحدة الصف العربي والإسلامي ووجوب تماسكه أمام الأعداء الذين بدأوا يمدون أيديهم المفخخة على الأراضي

وقال :" أرادت القمم الثلاث بقيادة خادم الحرمين الشريفين أن تضع العالم الدولي أمام مسؤولياته وجهًا لوجه لدرء هذه الاعتداءات التي تدل على نوايا أخطر، ومشروعات تدمير لا تقل خطورة، أولها تدمير المشروع الإنساني والتنموي في المنطقة العربية عموما بالاعتداء تارة، وبزرع ميليشيات إرهابية هنا وهناك تكون بمثابة القنابل المدمرة كلما احتاجتها طهران تارة أخرى".

وأشار إلى أن كلمات خادم الحرمين الشريفين دعت المجتمع الدولي إلى أن يقوم بدوره تجاه إرهاب الدولة الذي تمارسه إيران ، وبمثابة جمع كلمة الأمتين الإسلامية والعربية وصفّها وكيانها أمام هذا العدو الذي بدأ يجهر بصوت باروده وبصناعة الخراب بعد أربعة عقود من الدسائس والتدخلات والجرائم من تحت جنح الظلام .

وأضاف الدكتور السماري " أن القمة الإسلامية في دورتها العادية الرابعة عشرة في مكة جاءت لتكون ثالثة الأثافي في التأكيد على العداء الإيراني التخريبي الذي يضرب المصالح الدولية سواء طرق الملاحة أو القيمة الاقتصادية للبترول، وتأكيد المملكة وشقيقاتها الدول الإسلامية على أن قضية فلسطين هي القضية الأولى والأهم في الوجدان الإسلامي وأجندته السياسية وملفاته الدبلوماسية".

// انتهى //

15:03ت م

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الرياض 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واسأكد معالي الأمين العام المكلف لدارة الملك عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله السماري أن الاستجابة السريعة من الدول الخليجية والعربية والإسلامية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ــ حفظه الله ــ لعقد القمم الثلاث في مكة المكرمة تعكس القوة السياسية للمملكة والدور القيادي الذي تمتلكه في الفعل السياسي العربي والدولي .ولفت النظر إلى أن الدعوة التاريخية من خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تؤكد حرصه واهتمامه بوحدة الصف العربي والإسلامي ووجوب تماسكه أمام الأعداء الذين بدأوا يمدون أيديهم المفخخة على الأراضي السعودية والعربية بالاعتداء على منصات بترولية سعودية، ويخربون أمن الملاحة البحرية في الخليج العربي بالاعتداء على سفن آمنة ، وقال " لا يجمع القوم إلا كبيرهم، ولا يبادر إلى حمل زمام الملمات إلا الحكيم بعيد النظر وواسعه الذي يثق به التاريخ فتثق به الشعوب والدول ".وقال :" أرادت القمم الثلاث بقيادة خادم الحرمين الشريفين أن تضع العالم الدولي أمام مسؤولياته وجهًا لوجه لدرء هذه الاعتداءات التي تدل على نوايا أخطر، ومشروعات تدمير لا تقل خطورة، أولها تدمير المشروع الإنساني والتنموي في المنطقة العربية عموما بالاعتداء تارة، وبزرع ميليشيات إرهابية هنا وهناك تكون بمثابة القنابل المدمرة كلما احتاجتها طهران تارة أخرى".وأشار إلى أن كلمات خادم الحرمين الشريفين دعت المجتمع الدولي إلى أن يقوم بدوره تجاه إرهاب الدولة الذي تمارسه إيران ، وبمثابة جمع كلمة الأمتين الإسلامية والعربية وصفّها وكيانها أمام هذا العدو الذي بدأ يجهر بصوت باروده وبصناعة الخراب بعد أربعة عقود من الدسائس والتدخلات والجرائم من تحت جنح الظلام .وأضاف الدكتور السماري " أن القمة الإسلامية في دورتها العادية الرابعة عشرة في مكة جاءت لتكون ثالثة الأثافي في التأكيد على العداء الإيراني التخريبي الذي يضرب المصالح الدولية سواء طرق الملاحة أو القيمة الاقتصادية للبترول، وتأكيد المملكة وشقيقاتها الدول الإسلامية على أن قضية فلسطين هي القضية الأولى والأهم في الوجدان الإسلامي وأجندته السياسية وملفاته الدبلوماسية".// انتهى //15:03ت م0050

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