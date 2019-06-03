السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم ال 28 توزيع السلال الرمضانية في الصومال



بلدوين 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم ال 28 توزيع السلال الرمضانية في جمهورية الصومال.

وجرى توزيع 1,400 سلة غذائية في محافظة بلدوين بولاية هيرشبيلي تزن 126 طنا، فيما تتكون السلة الواحدة من المواد الغذائية الرئيسية كالأرز والسكر والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا والمكرونة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جميع أقاليم ومحافظات الصومال لعام 1440هـ .

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14:57ت م

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