السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع كسوة العيد في عدد من مديريات عدن



عدن 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 يونيو 2019 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع كسوة العيد "كساء فرحتكم فرحتنا " في مديريات المعلا و كريتر والمنصورة والشعب بمحافظة عدن.

وسيجري توزيع 1890 كسوة عيد و 1890 هدية على الأطفال و الأسر الفقيرة و معيلات الأسر والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة والنازحين.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

//انتهى//

14:27ت م

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