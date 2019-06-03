انت الان تتابع تفاصيل خبر "الحوثي" تقول إنها استهدفت عرضاً عسكرياً لتحالف السعودية باليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 02:53 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها شنت هجوماً بطائرة مسيرة من دون طيار على عرض عسكري لقوات التحالف السعودي الإماراتي في مدينة عدن الساحلية.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثي، أمس الأحد، أن المليشيا المسلحة شنت هجوماً بطائرة مسيرة على عرض عسكري، دون تفاصيل أخرى حول الخسائر وتوقيت الهجوم.

ونقلت قناة "العربية الحدث" السعودية، في وقت لاحق، عن مصادر قولها إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة غربي عدن.

وقال مسؤولون محليون لوكالة "رويترز"، في وقت سابق، إن التحالف أحبط هجوماً استهدف أحد معسكراته في عدن.

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والأحد قبل الماضي، أكد التحالف السعودي الإماراتي أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة مسيرة كانت تحمل متفجرات، وأطلقها الحوثيون باتجاه مطار الملك عبد الله في جازان جنوبي المملكة.

ومنذ أسابيع، تستهدف مليشيات الحوثي منشآت حيوية في السعودية بطائرات مسيرة، حيث أقر التحالف السعودي الإماراتي بقصف الحوثيين أهدافاً حيوية في مدينة نجران جنوبي المملكة، بطائرات محملة بمتفجرات.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم قوات الحكومة اليمنية لاستعادة حكم البلاد، منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.