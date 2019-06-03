انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تخفض سعر النفط للولايات المتحدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 02:53 مساءً - أعلنت شركة "أرامكو" السعودية أنها رفعت سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في شحنات يوليو المقبل، 0.60 دولار للبرميل، مقارنة مع يونيو الحالي، في حين خفضته للولايات المتحدة.

وخفضت الشركة السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في الشحنات المتجهة إلى شمال غربي أوروبا، ليصبح بخصم 1.10 دولار للبرميل عن سعر خام "برنت"، وبانخفاض 1.10 دولار للبرميل عن يونيو، بحسب وكالة "رويترز" مساء الأحد.

وتحدَّد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة لشهر يوليو، بانخفاض 0.3 دولار للبرميل عن شهر يونيو الجاري.

وانخفضت أسعار النفط بنحو 1% اليوم الاثنين، لتواصل خسائرها البالغة ما يزيد على 3% منذ الجمعة الماضي، حين انخفضت أسعار الخام، لتتكبد أكبر خسارة شهرية بستة أشهر، في ظل ركود الطلب وفي الوقت الذي تغذي فيه الحروب التجارية المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وبحلول الساعة (06:59 ت.غ)، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" لشهر أقرب استحقاق 61.28 دولاراً للبرميل، بانخفاض 71 سنتاً أو 1.1%، مقارنة مع سعر إغلاق الجمعة الماضي.

Advertisements

وبلغت العقود الآجلة لخام غربي تكساس الوسيط الأمريكي 53.09 دولاراً للبرميل، منخفضة 41 سنتاً أو 0.8%، مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

تأتي الانخفاضات بعد تراجع السعر ما يزيد على 3% الجمعة الماضي، ليصبح مايو الماضي أسوأ شهر للعقود الآجلة للخام منذ نوفمبر الماضي.

وقال ميثون فرناندو، محلل الاستثمار لدى "ريفكين" للأوراق المالية، في مذكرة، اليوم الاثنين: "أسعار النفط تنخفض بفعل توترات تجارية جديدة بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توترات التجارة العالمية من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية على المكسيك، إحدى أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومورد كبير للنفط الخام".

وفي تحرُّك تقليدي للأسواق المالية خلال أوقات الضبابية، ارتفع الذهب اليوم إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهرين، في الوقت الذي باع فيه المستثمرون الأصول العالية المخاطر مثل النفط، ووضعوا أموالهم في الأصول التي تُعتبر ملاذاً آمناً مثل المعدن النفيس.

وقال بنك باركليز في مذكرة نُشرت الجمعة الماضي، إن استهلاك الولايات المتحدة من النفط في مارس الماضي، "انخفض على نحو كبير، على أساس سنوي، للمرة الأولى منذ سبتمبر 2017، إذ هبط الطلب على البترول نحو 370 ألف برميل يومياً على أساس سنوي".