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الاتحاد الأوروبي يطالب المجلس العسكري السوداني بتسليم السلطة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يحذر من عواقب استخدام العنف في السودان على مستقبل المسار السياسي في البلاد.
وأضافت مايا كوتسيانشيتش، أن الاتحاد الأوروبي يطالب المجلس العسكري باحترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، بحسب تعبيره.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو المجلس العسكري إلى نقل السلطة للمدنيين في أقرب وقت.
وكان ناشطون سودانيون قد أفادوا بمقتل 12 شخصاً وإصابة آخرين بجروح خطيرة أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم، صباح الاثنين، فيما تحدثت لجنة أطباء السودان عن 9 قتلى، بعد فض قوات الأمن لاعتصام وزارة الدفاع.
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