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2019-06-03 لجان تحري هلال شوال تأخذ أماكنها في 10 مواقع بالمملكة متابعات الخليج 365 - الرياض تبدأ لجان تحري هلال شوال الرسمية في أخذ أماكنها عصر اليوم الاثنين 29 رمضان، في 10 مواقع في المملكة لاستطلاع هلال عيد الفطر. والمواقع التي من المقرر أن تتمركز بها لجان تحري هلال شوال هي: Advertisements – حوطة سدير

– تمير

– شقراء

– مكة

– المدينة

– الرياض

– الظهران

– القصيم

– حائل

– تبوك يأتي ذلك استعداداً لتحري رؤية الهلال بالعين المجردة والمناظير الفلكية بمشيئة الله مساء اليوم الاثنين 29 رمضان.









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