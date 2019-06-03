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المسند يُجيب على سؤال متى يوم عيد الفطر؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أنه لا يمكن تحديد هلال يوم عيد الفطر المبارك، قبل حلول الساعة السادسة وخمسين دقيقة مساء اليوم بمشيئة الله.
وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “الكثير يسأل:
متى يوم العيد؟ الثلاثاء أم الأربعاء؟
وأضاف “الجواب: لا أحد يعلم متى العيد 100% قبل الساعة 06:50 من مساء الاثنين 29 رمضان، ومعطيات هلال شوال وفقاً لأفق مكة: مكثه بعد غروب الشمس 6 دقائق، وارتفاعه عن الأفق عند غروب الشمس 0.9 درجات، وعمره 6 ساعات، ونسبة الإضاءة 0.1%، والله أعلم”.
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